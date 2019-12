Neuer Termin für Psycho-Horror Infliction auf Konsole

Ende Juli informierten uns Caustic Reality und Blowfish Studios darüber, dass sie ihr düsteres Horrorspiel Infliction Ende des Jahres auf den Konsolen veröffentlichen wollen. Dieser Plan wurde nun angepasst, um das bereits sehr vollgepackte Frühjahr 2020 mit einem weiteren Titel zu unterstützen. Das Game wird am 25. Februar auf Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch für Angst und Schrecken sorgen, das schreibt der Vertriebspartner in einer Pressemitteilung. Ein Grund für die Verschiebung wurde nicht genannt, dafür handelt es sich bei der Konsolenveröffentlichung nun wohl um den sogenannten "Extended Cut" von Infliction, in dem zusätzliche Enden und ein Neues Spiel+ enthalten sind (mit "vermischten Rätseln und neuen Schrecken").

Ein neuer Trailer bestätigt dieses Datum ebenfalls und zeigt mehr Perversion von düsterem Body-Horror und Schreckmomenten. Im Spiel werden wir die Ereignisse einer Familientragödie untersuchen, während uns "übernatürliche Kräfte" verfolgen, die nicht wollen, dass wir hinter die Wahrheit dieses Ortes kommen. Deutsche Untertitel wurden bereits bestätigt.