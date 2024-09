Neuer Tera-Raid für Pokémon Karmesin und Purpur, um ein Feuerwerk mit einem Unbändigkeits-Emblem zu erhalten

HQ

Obwohl seit seiner Veröffentlichung fast zwei Jahre vergangen sind, ist Pokémon Karmesin und Purpur nach wie vor der aktuelle Titelsong in Nintendos Franchise zum Sammeln und Bekämpfen von Kreaturen. Das bedeutet, dass Game Freak weiterhin neue Events und Tera-Raids für Abenteurer liefert, die immer noch Paldea durchstreifen. Und obwohl es schon eine Weile her ist, dass wir dort waren, ist es vielleicht an der Zeit, einen letzten Pokémon-Fang zu machen.

Gerade wurde ein neuer schwarzer (7-Sterne) Tera-Raid für einen Brandmeister mit Unbrauchbarkeitsemblem angekündigt. Dieses Pokémon erscheint auf Stufe 100 und dem Mächtigsten Zeichen und ist nur vom 6. bis 8. September und vom 13. bis 15. September verfügbar. Die Brandstifter, die Teil dieses Events sind, haben einen Finster-Tera-Typ und können nur einmal pro Spiel gefangen werden, also viel Glück.