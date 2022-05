Neuer Teaser für House of the Dragon

HQ

Star Wars hat seine Prequels, Herr der Ringe folgten die Hobbit-Filme und nach Harry Potter kamen die Phantastischen Tierwesen - jetzt geht es endlich auch mit Game of Thrones weiter.

Die neue House of the Dragon-Serie startet am 22. August auf HBO Max. Die Serie ist ein Prequel zu Game of Thrones und beschäftigt sich mit dem Untergang des Hauses Targaryen und dem Bürgerkrieg. Jetzt hat HBO einen neuen Teaser veröffentlich - natürlich mit Drachen.