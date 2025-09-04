Der neue Sportwagen von Lexus lässt die Zukunft erahnen

HQ

15 lange Jahre sind vergangen, seit Toyota/Lexus die ersten LFA-Modelle ab Werk in Aichi auf den Markt gebracht hat und seitdem hat dieser für seine Zeit innovative, super gut gebaute Sportwagen absoluten Kultstatus erreicht. So sehr, dass es heute nicht mehr möglich ist, ein gut erhaltenes Exemplar zu finden.

Lexus hat sich jedoch entschieden, dem LFA keinen neuen Sportwagen folgen zu lassen, was für die gesamte Sportwagenwelt eine Traurigkeit war, aber jetzt scheinen sie ihre Meinung geändert zu haben und ein neuer LFA ist auf dem Weg, der Gerüchten zufolge LFR heißen soll und auf der neuen GT3-Wettbewerbsplattform basiert, die Toyota gebaut hat. Das "Sport Concept" wurde während der Monterey Car Week gezeigt und deutet auch die neue, nüchternere und stilvollere Designsprache von Lexus an (eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den heutigen riesigen X-Kühlergrills). Jetzt können wir nur hoffen, dass Lexus wieder Kontakt zu Yamaha aufnimmt und an einem neuen V10 für die Serienversion dieses Autos mitarbeitet.