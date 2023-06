Neuer Spirittea-Trailer mit neuem Look und Erscheinungsdatum 2023

HQ

Während Cheesemaster Games normalerweise kleine Aktualisierungen ihrer Entwicklungstagebücher auf YouTube vornimmt, sieht es so aus, als ob sie sich viel besser darauf vorbereitet fühlen, uns einen neuen Einblick in den aktuellen Stand von Spirittea zu geben, dem Lebenssimulator, in dem wir in einem verlorenen Dorf ankommen, um ein Badehaus für Geister und Götter zu betreiben, und den Spirittea-dieses-Jahr-mit-Game-Pass-PC-und-Nintendo-Switch-Versionen-1232043/"> wir verfolgt haben schon seit einiger Zeit.

Ich bin mir sicher, dass mir bei dieser Storyline Spirited Away und Stardew Valley in den Sinn gekommen sind, nicht wahr? Nun, Spirittea hat einen neuen Trailer vorbereitet, in dem sie einige grafische Verbesserungen im Vergleich zu den vorherigen und eine viel tiefere Geschichte zeigen und das Veröffentlichungsfenster für 2023 beibehalten (obwohl sie noch kein Datum festgelegt haben).

Es macht uns nichts aus, ein wenig zu warten, wenn man bedenkt, dass Spirittea eine tiefere und interessantere Erzählung zu bieten scheint, als wir es in diesem Genre gewohnt sind. Seht euch den neuen Trailer unten an.