Neuer russischer Angriff tötet Zivilisten einen Tag nach dem Massaker in Kiew

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Eine neue Welle russischer Drohnenangriffe hat in der gesamten Ukraine das Leben von Zivilisten gefordert und kommt nur einen Tag nach einem tödlichen nächtlichen Angriff auf Kiew (hier), bei dem unter anderem Büros der EU und des Vereinigten Königreichs beschädigt wurden (hier).

"Wenn Russland anstelle von Diplomatie die Ballistik wählt, die 'Märtyrer' zum Töten weiter modernisiert und die Zusammenarbeit mit Akteuren wie Nordkorea vertieft, bedeutet das, dass die Welt entsprechend reagieren muss", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf X.

Die ukrainischen Streitkräfte berichten, dass sie viele der Drohnen abgefangen haben, aber einige konnten durchkommen und in mehreren Regionen, von Dnipropetrowsk bis Charkiw, Tote und Verletzte verursachen. Die Infrastruktur wurde beschädigt, während die Bewohner gezwungen waren, ständigen Fliegeralarm zu ertragen.

Die Angriffe ereigneten sich an einem für die Ukraine ergreifenden Tag, an dem der Jahrestag der gefallenen Verteidiger aus den ersten Tagen des Krieges markiert wird. Kiew und die internationale Gemeinschaft fordern weiterhin Rechenschaftspflicht und stärkere Maßnahmen zur Abschreckung weiterer Aggressionen.