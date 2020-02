Neuer Rekord für Menge gleichzeitiger Spieler in Rainbow Six: Siege auf Steam

Rainbow Six: Siege startete im Jahr 2015 sehr gemächlich mit vielen Problemen. Glücklicherweise hörte Ubisoft der Community zu und investierte viel, um das Spiel stetig zu verbessern, was vor allem der aufkeimenden E-Sport-Community half. Jetzt ist das Spiel bereits seit über 50 Monaten auf dem Markt erhältlich und wird noch immer von Tag zu Tag beliebter. Während des vergangenen Wochenendes wurde laut Steam Charts beispielsweise ein neues Allzeithoch für die Anzahl an gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam gemessen. Fast 180.000 Menschen haben das Game über Valves Client gezockt.

Das Game ist nicht nur auf Steam erhältlich, sondern auch im Epic Games Store und natürlich über Ubisofts eigenem Launcher, U-Play, verfügbar (sowie für Xbox One und Playstation 4 - es soll Ende des Jahres sogar auf den neuen Konsolen starten).