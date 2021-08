Neuer Outriders-Patch stärkt Heldenklassen und behebt weitere Fehler

HQ

People Can Fly konnte nach dem Start von Outriders nicht wirklich verschnaufen, weil das Spiel von Fehlern durchdrungen war. Diese Woche ist ein neues Update erschienen, das alle vier Klassen stärkt und mehrere Fehlerbehebungen einführt. Aus den Patch-Notes geht hervor, dass einige klassenspezifische Fähigkeiten und Effekte nun korrekt(er) berechnet werden. Wir gehen die wichtigsten Änderungen nachfolgend kurz durch:

Der Pyromancer und der Technomancer wurden nur unwesentlich gestärkt, doch beim Trickster fallen die Anpassungen deutlicher auf. Abklingzeiten wurden teilweise halbiert und einige Schadensbereiche verdoppelt. Der Devastator müsste nun etwas vielseitiger einsetzbar sein, da ihr nicht mehr ganz so stark abgestraft werdet, falls ihr im falschen Moment eine Fähigkeit versehentlich aktiviert haben solltet. Verschiedene Buffs bei den Rüstungs- und Waffenmodifizierungen helfen euch dabei, die Late-Game-Bereiche einfacher zu erreichen.

Auf Reddit findet ihr die vollständige Liste aller Neuerungen. Dort gibt es außerdem einen Bereich, der sich mit Problemen befasst, an denen weiterhin gearbeitet wird. Der aktuelle Patch ist noch nicht für Xbox-Spieler freigeschaltet worden, doch People Can Fly hofft darauf, dass das in naher Zukunft geschieht.