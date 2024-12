Neuer One Piece Film kommt bald, bestätigt Eiichiro Oda

HQ

Während des Jump Festa 2025 verriet der Schöpfer von One Piece, Eiichiro Oda, dass ein neuer Film in Arbeit ist, der 2025 in die Kinos kommen soll. Die Ankündigung erfolgte während des One Piece -Panels, bei dem Ruffys Synchronsprecherin, Mayumi Tanaka, Odas Botschaft an das Publikum verlas. Während genaue Details unter Verschluss bleiben, sind die Fans bereits voller Aufregung.

Nach dem Erfolg von One Piece Film: Red, der von der Kritik gelobt wurde und von Odas praktischer Beteiligung profitierte, sind die Erwartungen an den neuen Film hoch. Da das One Piece -Franchise um Anime, Manga und Live-Action-Adaptionen erweitert wird, ist der kommende Film bereit, ein weiterer Meilenstein für die Serie zu sein.

Was hoffst du im nächsten One Piece Film zu sehen?