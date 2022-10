Neuer Mittwochstrailer enthüllt zum ersten Mal Onkel Fester

HQ

Bisher haben wir in den Bildern und Videos, die für die kommende Netflix-Show am Mittwoch veröffentlicht wurden, nichts von Onkel Fester gesehen, da Tim Burton sagte , er wolle ihn geheim halten. Bis jetzt schon, denn jetzt haben wir einen neuen Trailer aus der Serie bekommen, der zwei ziemlich coole Enthüllungen hat.

In erster Linie bekommen wir endlich diese Inkarnation von Onkel Fester zu sehen, der von dem Komiker Fred Armisen (Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, Curb Your Enthusiasm) gespielt wird. Aber wir bekommen auch einen ersten Blick auf Christina Riccis Rolle, die Marylin Thornhill, Lehrerin an der Nevermore Academy, ist. Ricci spielte am Mittwoch in den beiden The Addams Family-Filmen, die in den frühen 90er Jahren veröffentlicht wurden, und bekam viel Lob für ihre Interpretation, und wir freuen uns darauf, dass sie ihre Arbeit mit diesem Franchise fortsetzt und jetzt gegen die Figur spielt, die sie einst berühmt gemacht hat.

Hier ist der neue Trailer, und Mittwoch feiert am 23. November Premiere auf Netflix.