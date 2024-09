Neuer Metaphor: ReFantazio Gameplay-Trailer auf der Tokyo Game Show enthüllt

HQ

Wir sind genau zwei Wochen entfernt von der Veröffentlichung von Metaphor: ReFantazio, dem Titel, mit dem Atlus sein 35-jähriges Jubiläum feiern und seinen differenzierenden und einzigartigen Gameplay-Stil im JRPG-Genre feiern möchte.

Die spielbare Prolog-Demo von Metaphor: ReFantazio, die Atlus gestern veröffentlicht hat, kann bereits weltweit genossen werden, und deren Fortschritt Sie am 11. Oktober zum finalen Spiel mitnehmen können.

Aber da ihr in dieser Demo nur die ersten vier Stunden des Spiels genießen könnt, gibt uns der heutige Trailer einen besseren Einblick in einige der Funktionen, die wir zu einem späteren Zeitpunkt in unserem Spiel freischalten werden. Archetypen wie der Trickster (eine Anspielung auf die Persona-Reihe?) oder die Fähigkeit Meteorsynthese, mit der wir in der rundenbasierten Kampfphase Gruppen von Feinden auf einmal ausschalten können.

Die Wahrheit ist, dass die Erwartungen an Metaphor: ReFantazio himmelhoch sind, und das macht das Warten bis zum 11. Oktober nur noch schwieriger. Den Trailer, der beim Xbox Games Showcase auf der Tokyo Game Show enthüllt wurde, könnt ihr euch unten ansehen.