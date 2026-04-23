Neuer Look rückt vor dem Start Ende Mai die Charaktere von Echo Generation 2 ins Rampenlicht

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In etwas mehr als einem Monat wird der Entwickler Cococumber zurückkehren, um die Fortsetzung von Echo Generation zu veröffentlichen, denn das schlicht betitelte Echo Generation 2 wird am 27. Mai auf PC und Xbox Series X/S erscheinen (plus als Day-One-Feature im Xbox Game Pass).

Vor diesem Hintergrund hat der Entwickler im Rahmen der Second Wind Showcase einen neuen Blick auf Echo Generation 2 veröffentlicht, alles in Form eines neuen Trailers, der viele der Charaktere zeigt, die im rundenbasierten RPG-Nachfolger auftreten werden.

Vom Protagonisten Jack über den schelmischen Kreaturenbauer bis hin zur umherziehenden Exilanten Annata Z, Kopfgeldjägerin Noliva, der psychischen Teenagerin Schwester M und der niedlichen Begleiterin Strix – jeder dieser Charaktere wird intensiver behandelt und erklärt, warum man das Spiel in ein paar Wochen ausprobieren sollte.

Sehen Sie sich den Trailer unten an und erwarten Sie weitere Informationen von Echo Generation 2, da der bevorstehende Start noch näher rückt.