Neuer Kinotrailer für World of Warcraft: Shadowlands

Blizzard hat mit einem weiteren Cinematic-Video auf die bevorstehende Veröffentlichung von World of Warcraft: Shadowlands in der kommenden Woche aufmerksam gemacht. Die Spieler bekommen darin gleichzeitig einen Eindruck der vier zentralen Covenant-Fraktionen Kyrian (ehrenwerte Seelen), Venthyr (gierige Seelen), Necrolord (rücksichtslose Krieger) und Night Fae (Seelen mit einer großen Verbindung zur Natur). Shadowlands erweitert das MMORPG am 23. November zum Preis von 40 Euro auf dem PC.