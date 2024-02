Neuer Jurassic World-Film für Premiere im Juli 2025 bestätigt

HQ

Vor zwei Wochen erfuhren wir, dass Jurassic Park-Autor David Koepp einen neuen Jurassic World-Film schreibt, von dem einige hofften, dass er bereits 2025 Premiere feiern könnte, nachdem sie erstaunliche Dinge über das Drehbuch gehört hatten. Ich sagte, das klang damals optimistisch, da wir noch nichts von einem Regisseur gehört hatten. Nun, Universal hat in letzter Zeit schnell gearbeitet.

Deadline hat die Bestätigung erhalten, dass sich David Leitch in den letzten Gesprächen über die Regie des neuen Jurassic World befindet, und Universal ist so zuversichtlich, dass ein Deal zustande kommt, dass sie angekündigt haben, dass der neue Film am 2. Juli 2025 Premiere feiern soll.

Es wäre auf jeden Fall interessant, dass Leitch in dieser neuen Jurassic-Ära Regie führt, wenn man bedenkt, dass er uns Filme wie Atomic Blonde, John Wick, Deadpool 2, Fast & Furious: Hobbs & Shaw und Bullet Train beschert hat. Nicht gerade die Art von Filmen, an die man zuerst denkt, wenn jemand Jurassic Park oder sogar Jurassic World erwähnt, also betrachte mich als fasziniert.

Wie steht es mit dir?