Neuer Jumanji als Produktionsanfang bestätigt

Für diejenigen unter euch, die die Dschungelabenteuer in der verrückten Welt von Jumanji verpasst haben, gibt es hier eine gute Nachricht. Ein neuer Film wurde bestätigt, der Kinostart ist für den 11. Dezember nächsten Jahres geplant. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan werden zurückkehren und ihre Rollen neben den Neuzugängen Burn Gorman und Brittany O'Grady wieder aufnehmen. Beide, die in letzter Zeit in einigen Hauptrollen (unter anderem) in The White Lotus und Beetlejuice, Beetlejuice zu sehen waren. Darüber hinaus wurde auch bestätigt, dass Jaske Kasdan das Projekt erneut leiten wird.

Wenn man bedenkt, dass Welcome to the Jungle und The Next Level jeweils mehr als 800 Millionen Dollar eingespielt haben, ist es kaum verwunderlich, dass nun ein dritter Film in Arbeit ist. Wenn überhaupt, ist es irgendwie überraschend, dass das Studio so lange gebraucht hat, um die Dinge wieder in Gang zu bringen.

Freust du dich auf eine weitere Runde Jumanji-Wahnsinn?