Neuer Insider-Bericht: "8 Entwickler haben mir gesagt, dass Red Dead Redemption 2 auf Switch 2 kommt"

Letzten Freitag gab es eine ganz besondere Nintendo Direct, die längste in der Geschichte, ohne dass eine neue Hardware angekündigt wurde (obwohl es am Ende eine gab!). Und obwohl Dutzende von Spielen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 vorgestellt wurden, konnte uns die Redaktion am Ende der Übertragung nicht ganz beruhigen: Wo ist die Ankündigung von Red Dead Redemption 2 auf Switch 2?

Der Grund ist einfach. Wir gehörten zusammen mit dem Medienunternehmen Nintendúo zu den Ersten, die behaupteten, dass Rockstar die Veröffentlichung von RDR2 für Nintendo Switch 2 plant. Drei Monate nach der Veröffentlichung der Konsole haben wir nun einen ziemlich vollen Veröffentlichungsplan, aber Arthur Morgans Wildwest-Opus ist nirgendwo zu sehen.

Glücklicherweise sind wir nicht die einzigen, die ein Auge auf diese mögliche Ankündigung werfen, und jetzt behauptet der Account von Insider Reece "Kiwi Talkz" Reilly, einem Insider mit einer hohen früheren Trefferquote, dass das Spiel tatsächlich noch auf dem Weg ist, und spekuliert über die Gründe für seine Abwesenheit in der Direct. Im Grunde argumentiert er, dass sowohl Nintendo als auch Rockstar große Unternehmen sind, die eine sehr strenge Kontrolle über ihre Produkte und Ankündigungen haben und immer erwarten, dass sie die großen Produkte direkt machen.

Rockstar kündigte bereits Red Dead Redemption für Nintendo Switch 1 an, ebenso wie GTA Trilogy, ohne sich auf Nintendos eigene Events zu verlassen. Hoffentlich wird das Gleiche jetzt mit RDR2 passieren, denn der Insider fügt hinzu, dass "8 Entwickler mir gesagt haben, dass Red Dead Redemption 2 auf Switch 2 kommt".

Was denkst du, glaubst du, dass wir in den nächsten Monaten eine "überraschende" Ankündigung von Red Dead Redemption 2 für Nintendo Switch 2 sehen werden, vielleicht vor der Veröffentlichung von GTA VI im Mai 2026?