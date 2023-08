Neuer Herr der Ringe-Film auf Dezember nächsten Jahres verschoben

HQ

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim wird der nächste große Film sein, der sich aufgrund des anhaltenden Streiks in Hollywood verzögert. Deadline berichtet, dass die Premiere vom 14. April auf den 13. Dezember nächsten Jahres verschoben wurde. Traurige Neuigkeiten, gelinde gesagt, für alle Lord of the Rings-Fans, die sich auf dieses neue Abenteuer mit Helm Hammerhand, dem neunten König von Rohan, gefreut haben.

Das animierte Abenteuer verspricht blutig zu werden und spielt 183 Jahre vor der One Ring-Trilogie, in der der oben erwähnte König gezwungen ist, sich und sein Königreich gegen eine Horde Dunlendings und ihren Anführer Wulf zu verteidigen. Zur Besetzung gehören Miranda Otto, die Eowyn aus Peter Jacksons Filmen wiederaufnimmt, aber auch Brian Cox und Luke Pasqualino, die ebenfalls ihre Talente in die Hauptrollen des Films einbringen.

Freust du dich auf The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim?