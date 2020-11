Neuer Held Hogger nun auf PTR von Heroes of the Storm spielbar

You're watching Werben

Mit dem neusten Patch für Heroes of the Storm, können wir ab sofort den neusten Helden Hogger, ein Flusspfotengnoll mit leicht manischem Charakter, anspielen. Laut Blizzard ist Hogger ein ''chaotischer und mobiler Frontbrecher, der Terrain erschaffen und hohen Flächenschaden verursachen kann''. Mit seiner heroischen Fähigkeit Hortapult wirft Hogger einen Beutehort auf die Karte, die nicht nur den Gegnern ihren Weg abschneiden kann, sondern Hogger auch für kurze Zeit heilt. Die Grundfähigkeit Hoggnado wirbelt den Charakter in eine unkontrollierte Zielrichtung, prallt an Umgebungen ab und fügt Gegnern in der Nähe alle 0,25 Sekunden 36 Schaden zu.

Hogger spielt sich gut mit aggressiven Kriegern und teilt mächtigen Flächenschaden aus. Seine Schwäche hingegen sind Rückstoßeffekte und kontinuierliche Heilungen der Gegner.

Ausführliche Informationen zu Hogger und all seinen Fähigkeiten findet ihr hier. Schaut euch auch das Video unten an, um den neuen Helden in Aktion zu sehen.