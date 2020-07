Neuer Grounded-Trailer erinnert an bevorstehende Early-Access-Phase

Für den Titel Grounded tauscht Obsidian Entertainment ihre reguläre RPG-Seele gegen ein Multiplayer-Survival-Spielkonzept aus. Kommende Woche wird das Game auf PC und Xbox One in die Early-Access-Phase starten und am Abend gab es noch einmal einen kleinen Trailer, der daran erinnert. Ihr könnt euch Zugang zur Xbox-Game-Preview- oder der Steam-Early-Access-Version von Grounded für 30 Euro kaufen, alternativ bezahlt ihr den Preis für das Xbox-Game-Pass-Abonnement. Im Spiel versuchen bis zu vier geschrumpfte Kinder in einem Garten der Größe XXL zu überleben. Neben Crafting und Survival wird es auch narrative Elemente geben, verspricht Entwickler Obsidian.

