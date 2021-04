Neuer Gratis-Titel im Epic Games Store: 3 out of 10 - Season Two

You're watching Werben

Wie jeden Donnerstag um 17 Uhr verteilt der Epic Games Store auch heute wieder Geschenke. Ab sofort habt Ihr eine Woche lang die Gelegenheit, das Comedy-Adventure 3 out of 10: Season Two abzustauben. Hier erlebt Ihr die Missgeschicke der "schlechtesten Spieleentwickler der Welt".

Parallel wurde das Gratis-Programm der nächsten Woche enthüllt und das hat es in sich. Ab dem 15. April verschenkt der Epic Games Store die Daedalic-Titel Deponia: The Complete Journey (die ersten drei Deponia-Teile) und Ken Folletts Säulen der Erde sowie das Third-Person-Erkundungsspiel The First Tree, in dem Ihr als Füchsin Eure Familie sucht.