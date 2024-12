Neuer Ghostbusters-Animationsfilm in Arbeit

HQ

Laut Deadline haben sich Sony Animation und Netflix zusammengetan, um einen neuen animierten Ghostbusters-Film zum Leben zu erwecken. Während die Details der Handlung streng unter Verschluss bleiben, wurde bestätigt, dass Kris Pearn bei dem Film Regie führen wird. Dieses neue Projekt wird das Ghostbusters-Universum erweitern, nach dem Erfolg des neuesten Live-Action-Films Ghostbusters: Frozen Empire, der Anfang des Jahres veröffentlicht wurde.

Der Animationsfilm wird die bereits angekündigte Ghostbusters-Zeichentrickserie ergänzen, die sich ebenfalls in Zusammenarbeit mit Netflix und Sony Pictures Animation in Entwicklung befindet. Die Zeichentrickserie, die sich an Kinder und Familien richtet, ist die neueste Ergänzung der wachsenden Ghostbusters-Franchise, die seit ihrem Debüt im Jahr 1984 mehrere erfolgreiche Filme und TV-Shows gesehen hat. Quellen deuten darauf hin, dass der Animationsfilm möglicherweise den Erfolg der Spider-Verse-Filme widerspiegeln könnte, um sowohl bei den Kritikern als auch an den Kinokassen eine ähnliche Wirkung zu erzielen.

Während sich das Ghostbusters-Universum weiter ausdehnt, sind die Fans gespannt, wie dieser neue Animationsfilm und diese Serie dem kultigen Franchise neue Ebenen hinzufügen werden. Mit einem starken Team hinter dem Projekt, zu dem auch Jason Reitman und Gil Kenan von Ghost Corps gehören, sieht die Zukunft von Ghostbusters in der Animation vielversprechend aus.

Worauf freust du dich am meisten in dem kommenden Ghostbusters-Animationsfilm und der Serie?