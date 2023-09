Neuer Gen V-Trailer zeigt, dass es genauso verrückt ist wie The Boys

HQ

The Boys bekommt noch in diesem Monat sein erstes Live-Action-Spin-off, wenn Gen V auf Amazon Prime Video Premiere hat. Hier können wir jüngeren Superhelden auf der Godolkin University School of Crimefighting folgen, die natürlich von Vought International betrieben wird - mit genau der Menge an Ethik und Moral, die Sie vielleicht erwartet haben.

In einem neuen Trailer zu Gen V bekommen wir einen besseren Blick auf Marie Moreau (gespielt von Jaz Sinclair), die einige ziemlich spektakuläre Kräfte hat. Mehr wollen wir dazu nicht sagen, um euch den Spaß nicht zu verderben... Schau es dir unten an.

Gen V feiert am 29. September Premiere.