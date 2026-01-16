Neuer Ford Mustang Dark Horse SC, über 500 PS und ein 5,2-Liter-Turbo-V8-Motor

HQ

Der Mustang ist ein ikonisches Auto, das seit Jahrzehnten für Jung und Alt gleichermaßen ein Traum ist. Ford ist sich des Ruhms und der Aufmerksamkeit bewusst, die dieses Auto auf sich zieht, und bemüht sich daher, uns mit seinen neuen Modellen immer mehr zu überraschen. Der Ford Mustang Dark Horse SC, eine Weiterentwicklung des Ford Mustang Dark Horse, kommt diesen Sommer in den Verkauf und ist mit Premium-Features ausgestattet.

Zu den Highlights zählen der neue 5,2-Liter-V8-Turbomotor und das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Mit weniger Leistung als die unglaublichen 815 PS des Mustang GTD, aber mit mehr als 500 PS des ursprünglichen Dark Horse-Modells, wird geschätzt, dass dieser Motor etwa 700 PS leisten wird, doch Ford wird den offiziellen Preis erst in einigen Monaten bekannt geben oder die vollständigen Spezifikationen liefern. Was wir wissen, ist, dass er über eine MagneRide-Federung für die Stoßdämpfer verfügt, die die neuesten Sicherheitsmerkmale und die fortschrittlichste Software bietet, die Fahrassistenz und automatische Kalibrierung je nach Geländeart bietet.

Zu den weiteren Merkmalen des Fahrzeugs, die wir kennen, ist erwähnenswert, dass die Bremsen ein Sechskolbensystem für die Vorderräder und vier Kolben für die Hinterräder haben. Auch die Aerodynamik dieses Modells wurde durch eine neue Frontabdeckung verbessert, die eine 65 % größere zentrale Öffnung und Seitenöffnungen hat, die doppelt so groß sind wie die des ursprünglichen Dark Horse, was den Luftstrom und die Bremskühlung verbessert.

Was den Innenraum betrifft, so übernimmt er die Ästhetik des Mustang GTD mit einem lederbezogenen Lenkrad mit Carbonfaser-Akzenten und der Wahl zwischen Recaro-Ledersitzen oder der sportlichen Dynamic-Version.

Wir müssen einige Monate warten, um alle Details zu erfahren, was der Ford Mustang Dark Horse SC zu bieten hat, sowie den offiziellen Preis, der auf 66.000 £ für das Dark Horse-Modell und 328.000 £ für den Mustang GTD geschätzt wird.

Wenn dieses Auto außerhalb Ihres Budgets liegt, können Sie sich immer den neuen Opel Astra und seine Intelli-Lux-Scheinwerfer ansehen...