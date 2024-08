Neuer First-Person-Horror-Titel für 2025: A.I.L.A

Obwohl sich die ganze Aufmerksamkeit derzeit auf das konzentriert, was die Medien von der Koelmesse in Köln veröffentlichen, auf der die Gamescom stattfindet, nutzen auch andere Studios diese Termine der hektischen Aktivität in der Videospielbranche, um ihre zukünftigen Titel zu präsentieren. Dies ist der Fall des brasilianischen Studios Pulsatrix (Fobia - St. Dinfna Hotel), das 2025 seinen zweiten Titel mit dem seltsamen Namen A.I.L.A. veröffentlichen wird.

Es wird ein First-Person-Horrorspiel sein, das in einer abgelegenen ländlichen Umgebung spielt, in der es Kreaturen jenseits des Bereichs des Möglichen zu geben scheint, die in den Schatten lauern. Natürlich sind Anspielungen auf die neuesten Resident Evil-Spiele und die Amnesia-Serie zu sehen, aber wir müssen uns noch eine Weile gedulden, um mehr darüber zu erfahren.

A.I.L.A. erscheint 2025 auf Steam, und Sie können sich den Trailer unten ansehen. Es wird auch zum Testen am Fireshine Games-Stand auf der Gamescom verfügbar sein.