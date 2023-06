Neuer Fable-Trailer zeigt In-Engine-Material, gesprochen von Richard Ayoade

HQ

Fable hat heute Abend den Xbox Games Showcase eröffnet und uns einen neuen In-Engine-Blick auf das Spiel mit dem britischen Schauspieler und Komiker Richard Ayoade gegeben.

In seiner typischen, sehr britischen Art gibt uns Ayoade einen Überblick darüber, was er von einem Helden hält. Wir bekommen in diesem Trailer kein Gameplay zu sehen, aber die Atmosphäre klingt auf jeden Fall so, wie wir es von Fable erwarten würden.

Für Fable wurde kein Veröffentlichungsdatum angegeben, aber wir wissen, dass es vom ersten Tag an im Xbox Game Pass spielbar sein wird, wann immer es tatsächlich veröffentlicht wird. Seht euch den Trailer unten an: