Neuer Elden Ring -Patch verändert den letzten Kampf des Spiels komplett

Der DLC von Elden Ring, Shadow of the Erdtree, erscheint heute, und bevor all die Leute in den Schattenlanden stecken bleiben, wurde ein neues Update für das Spiel veröffentlicht. Patch 1.12 bringt eine Menge Änderungen mit sich, von denen einige wirklich wichtige zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels kommen.

In den vollständigen Patchnotes stechen einige große Dinge hervor. Der offensichtlichste ist, dass wir jetzt, im letzten Kampf gegen die Eldenbestie, unser geliebtes Reittier Torrent beschwören können. Jeder, der das Spiel zum ersten Mal in die Hand nimmt, um Shadow of the Erdtree zu spielen, wird nie erfahren, wie schmerzhaft es ist, den ganzen Weg durch die Arena zu rennen, um zwei Treffer auf die Eldenbestie zu erzielen, bevor er auf die andere Seite rutscht.

Dies ändert den finalen Bosskampf komplett, da es ein Maß an Bewegung ermöglicht, das sich die Spieler schon seit einiger Zeit gewünscht haben, und den Kampf wahrscheinlich viel überschaubarer machen wird. An anderer Stelle im Patch sehen wir auch, dass neue Frisuren hinzukommen, zusammen mit neuen Änderungen an eurem Inventar. Sie können neu erworbene Gegenstände mit einem Ausrufezeichen daneben sehen, und die neuesten Gegenstände erhalten auch eine eigene Registerkarte in Ihrem Inventar.

Auch die Beschwörungspools werden geändert, sodass ihr einzelne Pools aktivieren und deaktivieren könnt und aktive Beschwörungspools auf New Game+ übertragen werden können.

