Neuer Double Dragon mit geplanter Veröffentlichung im Jahr 2025 angekündigt

Erst letztes Jahr hatten wir die Gelegenheit, mit den Brüdern Billy und Jimmy Lee in Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, entwickelt von Secret Base, abzuhängen. Jetzt ist bereits bestätigt, dass es neue Schlägereien geben wird.

In der letzten wöchentlichen Famitsu verriet Arc System Works, dass sie an einem 3D-Beat-'em-up arbeiten, das nächstes Jahr für PC, PlayStation und Xbox erscheinen soll (man kann auch davon ausgehen, dass Switch 2 enthalten sein wird, wenn es enthüllt wird). Dieser neue Double Dragon -Titel hat noch keinen Namen, aber angesichts der Guilty Gear -Franchise des Entwicklers wissen sie ein oder zwei Dinge über Kampfspiele und wunderschön gestaltete Grafiken.

Danke, GamingBolt.