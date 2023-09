Neuer Demon Slayer-Titel für Switch im Mario-Party-Stil

Eine der beliebtesten Manganime-Serien der letzten Jahre war Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Die Geschichte von Tanjiro Kamado als Dämonenjäger auf der Suche nach einem Heilmittel, um seine Dämonenschwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln, ist heute einer der meistgesehenen Shonen der Welt.

Es hatte bereits einige Begegnungen mit der Videospielwelt, wie z. B. den Kampftitel Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, obwohl er nicht so gut ankam wie erwartet und ein klobiges Gameplay und ein glanzloses Erlebnis bot. Aber vielleicht erwartet uns nächstes Jahr eine andere Erfahrung mit Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Strongest Soldier, einem Nintendo Switch-exklusiven Titel in einem Partyspielformat, das ... naja, eine Mario-Party. naja, eine Mario-Party.

Wie Sie dem von Aniplex geteilten Trailer entnehmen können, wird The Strongest Soldier ein Partyspiel mit lokalem oder Online-Multiplayer für bis zu 4 Spieler sein und ein Würfel-, Bewegungs- und Minispielsystem ähnlich wie Marios Partyspiel bieten. Es soll 2024 in Japan exklusiv für Nintendo Switch erscheinen, und es ist derzeit nicht bestätigt, ob es in den Westen kommen wird.