Neuer chinesischer EV-Roadster fährt nach Europa

Der Tesla Roadster scheint Schwierigkeiten zu haben, Werkzeuge, Design und Produktion abzuschließen, was bedeutet, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis man einen leicht kaufen kann – besonders in Europa. Doch China bringt nach einigen Erfolgen mit dem MG Cyberster immer mehr Druck auf den Markt für EV-Roadster.

Der SC01 des chinesischen Herstellers JMEV kommt dieses Jahr nach Europa, wie InsideEVs berichtet. Es handelt sich um ein kleiner zweisitziger Elektroauto, der von Xiaomi unterstützt wird und die Lücke füllen will, die der Tesla Roadster hinterlassen hat.

Er leistet 430 PS über einen Doppelmotor-Antrieb, der Allradantrieb bietet, und diese kommende EU-Version wird in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde fahren können. Noch besser ist die WLTP-Reichweite von etwa 500 Kilometern.

Das europäische Modell wird in Italien gebaut, aber es ist noch unklar, wo und wie die Montage stattfinden wird.