Neuer Capcom-Showcase wurde angekündigt

HQ

Als ob die erste Junihälfte nicht schon genug mit verschiedenen Videospiel-Events und Showcases vollgestopft wäre, wurde gerade eine neue bestätigt. Capcom hat angekündigt, dass sie am 12. Juni ein eigenes Event namens Capcom Showcase veranstalten (am selben Tag wie das Showcase von Ubisoft, das um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MEZ beginnt).

Das Event beginnt um 23:00 Uhr BST / 00:00 Uhr MEZ (was bedeutet, dass es technisch gesehen am 13. Juni in den MEZ-Regionen beginnt, da es um Mitternacht ist) und es wird "etwa 35 Minuten lang Neuigkeiten und ausführliche Updates zu zuvor angekündigten Capcom-Titeln" geben. Wir werden wahrscheinlich mehr über Dragon's Dogma 2, Neuigkeiten zu Street Fighter 6 und möglicherweise etwas über Ghost Trick hören.

Vor diesem Hintergrund drücken wir die Daumen, dass es etwas Neues über die Zukunft von Mega Man, Monster Hunter und/oder Resident Evil zu erzählen gibt - aber erwarten Sie es nicht.