Neuer Call of Duty: Modern Warfare III-Trailer konzentriert sich auf den Multiplayer

Activision ebnet den Weg für die Task Force 141 mit Captain Price, die am 10. November in Call of Duty: Modern Warfare III an den Dreharbeiten teilnehmen wird. Aber während wir bereits einen kleinen Vorgeschmack darauf erhalten haben, was uns in Bezug auf die Einzelspieler-Kampagne erwartet, hat das Unternehmen jetzt einen Trailer veröffentlicht, der die Multiplayer-Möglichkeiten erkundet.

Dank der Technologie können die Spieler Schlachten mit großen filmischen Akzenten, den Einsatz von Cyber-Kriegsführungswaffen (wie Kamikaze-Minidrohnen und Kettenfuß-Maschinengewehre), neue Animationen für Gesichter und Bewegungen der Charaktere, eine Reihe von Kostümen und Tarnungen der nächsten Generation sowie ein Blei- und Feuerfest genießen, das wahrscheinlich diejenigen zufriedenstellen wird, die auf ihre jährliche Ausgabe des typischen FPS warten. Seht euch den Trailer unten an.