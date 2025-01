Neuer Blick auf Superman in der ersten TV-Werbung

HQ

Vor etwas mehr als einem Monat haben wir endlich einen ersten echten Blick auf den Superman Film geworfen, der im Juli Premiere feiert und Peter Safrans und James Gunns neues DC-Filmuniversum in vollem Gange bringt. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das Interesse riesig war, und in nur zwölf Tagen wurde die Anzahl der YouTubeSuperman -Aufrufe, die der Trailer des vorherigen Films (Man of Steel) in zwölf Jahren angesammelt hatte, übertroffen, und heute liegt sie bei etwas mehr als 53 Millionen YouTube-Aufrufen.

Am Sonntag wurde der 30-sekündige TV-Spot für Superman veröffentlicht, der uns einen besseren Blick auf Kal-El (gespielt von David Corenswet) gibt, während er herumfliegt, und es gibt auch einen Blick auf Lex Luthor (hier gespielt von Nicholas Hoult), der in einer verschneiten Landschaft landet, vermutlich auf der Suche nach der Festung der Einsamkeit.

Das Superman -Video bietet auch eine Menge anderer Dinge, die zeigen, dass Superman viel mit Monstern zu tun zu haben scheint, mit Kämpfen in Sportarenen, dem Flirten mit Lois Lane, dem Trost eines sterbenden Roboters und vielem mehr. Schauen Sie sich das Video unten an - am 11. Juli ist Premierenzeit.