Neuer Blick auf das Schleichende Sleight of Hand

Wir haben bereits im März in der Xbox Partner Preview einen ersten Blick auf das Sleight of Hand von RiffRaff Games geworfen, und es sieht so aus, als wäre es an der Zeit, tiefer in seine Geheimnisse einzutauchen. Das Spiel handelt von einer Detektivin mit arkanen Kräften namens Lady Luck, die angeheuert wird, um ihren ehemaligen Hexenzirkel zu untersuchen, obwohl dies einen schrecklichen Tod auf den ständig regnerischen Straßen von Steeple City bedeuten könnte.

Mit einem Kartenspiel, das einzigartige Fähigkeiten verleiht, macht sich die Glücksgöttin an die Aufgabe. Schade ist, dass wir immer noch kein Veröffentlichungsdatum für Sleight of Hand kennen, aber vermutlich ist es sehr wahrscheinlich, dass wir es irgendwann im Jahr 2025 spielen können, wenn wir den Zustand des Spiels im ersten Trailer unten sehen. Wir werden die Augen danach offen halten.