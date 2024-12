Neuer Bleach: Rebirth of Souls Trailer enthüllt neuen spielbaren Charakter Hat Bandai Namco mit dem kommenden Kampfspiel Bleach: Rebirth of Souls einen neuen Manga-Hit in den Händen?

HQ Bandai Namco und Entwickler Tamsoft haben einen neuen Trailer von Bleach: Rebirth of Souls veröffentlicht, in dem ein neuer spielbarer Charakter vorgestellt wird: Shinji Hirako, Kapitän und Anführer der 5. Division von Gotei 13. Viel mehr von ihm könnt ihr im wunderschönen neuen Trailer unten sehen. Bleach: Rebirth of Souls basiert auf der beliebten Manga-Serie von Tite Kubo, die 15 Jahre lang, von 2001 bis 2016, im Weekly Shonen Jump Magazin veröffentlicht wurde. Die Serie wurde auch in eine Anime-TV-Serie umgewandelt, die von 2004 bis 2012 lief, und jetzt ist ein neues Spiel der Serie auf dem Weg. Es gibt bereits eine Reihe von Spielen im Bleach-Universum, die für eine Vielzahl von Plattformen veröffentlicht wurden, von PS2, PS3, PS4 und Nintendo Wii bis hin zu Xbox One, Nintendo DS, iOS und Android, und die von einer Vielzahl von Publishern veröffentlicht wurden, darunter Sony, NIS und Sega. Bleach: Rebirth of Souls ist nicht das erste Spiel der Serie, das von Bandai Namco veröffentlicht wird, und angesichts ihrer Erfolgsbilanz mit anderen Manga- und Anime-Serien wie Dragon Ball sollte dies interessant sein. Bleach: Rebirth of Souls erscheint am 21. März 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC via Steam. HQ