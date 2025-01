Neuer Black Ops 6 Camo-Tracker in Arbeit

HQ

Treyarch hat in einem Post auf X bestätigt, dass sich der lang erwartete Camo-Challenge-Tracker für Black Ops 6 offiziell in der Entwicklung befindet. Der Tracker funktioniert ähnlich wie das Feature von Modern Warfare 3 und ermöglicht es den Spielern, ihren Fortschritt bei drei ausgewählten Herausforderungen einfach zu überwachen, was es einfacher macht, Tarnungen wie Militär, Einzigartig und Meisterschaft freizuschalten und zu verfolgen. Daneben hat Treyarch auch einen weiteren Beitrag auf X mit Updates für separate HUD-Einstellungen im Multiplayer- und Zombies-Modus veröffentlicht. Obwohl die Spieler auf die Funktionen in zukünftigen Updates warten müssen, begeistert das Versprechen eines reibungsloseren Erlebnisses die Fans bereits.

Freust du dich schon auf den neuen Camo-Tracker in Black Ops 6?