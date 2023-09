Neuer Bambi-Film soll kinderfreundlicher sein

Weniger Trauma und Tragödie gibt es in Disneys Remake des mittlerweile 80-jährigen Bambi. Zumindest, wenn man Drehbuchautorin Lindsey Anderson Beer glauben darf, die an dem neuen Film mitgearbeitet hat und kommentierte, dass heutige Eltern zu denken scheinen, dass Kinder heute sensibler sind als früher. Und wie es daher in Disneys Interesse ist, die Geschichte zu ändern, insbesondere die Szenen, in denen Bambis Mutter von einem Jäger erschossen wird.

"Um die Handlung nicht zu verderben, aber es gibt eine Behandlung des Sterbens der Mutter, von der ich denke, dass einige Kinder, einige Eltern heutzutage sensibler sind als in der Vergangenheit. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum sie es ihren Kindern nicht gezeigt haben."

Beer spricht auch darüber, wie Disney ihrer Meinung nach unter den gegebenen Umständen einen guten Weg für die neue Version der Geschichte gefunden hat.

"Ich denke, es gibt eine Möglichkeit, Bambi zu aktualisieren, und unsere Meinung dazu war... Ich habe ihm ein bisschen mehr Spielraum gegeben. Und ich denke einfach, dass es dem Original dienlich wäre, wenn man es heutzutage für Kinder auf eine Weise zum Leben erwecken könnte, mit der sie sich vielleicht ein bisschen mehr identifizieren können."

Beer selbst arbeitet nicht mehr bei Disney und hat sich stattdessen auf ihre eigenen Projekte konzentriert, nicht zuletzt auf den neuen jüdischen Friedhofsfilm "Bloodlines", der kürzlich Premiere feierte.

Was hältst du von dem Bambi-Film, und hat Disney Recht, die Geschichte zu aktualisieren?