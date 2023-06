Neuer Atlus-Slip, der auch durchsickert Persona 5 Tactica

Obwohl in diesem Jahr weitaus weniger Titel durchgesickert sind als in den vergangenen Ausgaben, waren die Spiele, die vor ihren jeweiligen offiziellen Auftritten erschienen sind, von Gewicht. Blasphemous 2 wurde vom PlayStation Store durchgesickert, auch ohne während des Summer Game Fest-Events zu erscheinen, und "vorgezogen" die Ankündigung des Veröffentlichungsdatums und der Demo von Viewfinder einige Stunden vor dem Zeitplan.

Aber Atlus ging noch weiter und postete gestern Abend auf seinem Instagram-Account fälschlicherweise den Trailer zu Persona 3: Reload, wie das Remake dieses Teils, der 2024 erscheinen wird, genannt wird, und wir haben auch erfahren, dass das Spin-off von Persona 5, bekannt als Persona 5 Tactica (P5T), ebenfalls auf demselben Konto gepostet wurde.

Persona 5 Tactica kann als Fortsetzung der Geschichte der Phantomdiebe nach den Ereignissen von Persona 5 Royal angesehen werden und erkundet einen neuen Palast und eine Rückkehr in die kognitive Welt der gesamten Gruppe, um sich einer neuen Bedrohung zu stellen und sicher nach Hause zurückzukehren. Mit einem taktischen Stil (der die Redundanz wert ist), der an Spiele der Fire Emblem-Serie erinnert, und einer "Chibi"-Ästhetik wird Tactica am 17. November 2023 auf PC- und Xbox-Konsolen (und vom ersten Tag an auch im Game Pass) erscheinen. Der Rest der Plattformen wird nächsten Sonntag nach dem Xbox Showcase bestätigt, wo es offiziell angekündigt werden sollte.

Der Trailer wurde einige Minuten später von Atlus' Instagram-Account gelöscht, aber der Twitter-Nutzer JunoHaruto schaffte es, ihn in die Hände zu bekommen, bevor er entfernt wurde.

Freust du dich darauf, dieses neue Persona 5-Spin-off auszuprobieren?