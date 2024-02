Neuer Art Director von Halo soll "eine sehr aufregende neue Ära" einleiten

HQ

Das letzte Jahr war sowohl ein süßes als auch ein saures Jahr für 343 Industries, in dem zu Beginn etwa 100 Mitarbeiter ihren Job verloren, gefolgt von einem großen Rückgang, bei dem die Spieler dank der hervorragenden Season 5: Reckoning und der brillanten Forge-Ergänzungen zu Halo Infinite zurückkehrten.

Und jetzt scheinen sie für einige großartige neue Abenteuer zu planen und stellen tatsächlich wieder Leute ein, einer von ihnen ist Chris Matthews - zuvor Art Director für Gears of War, Battlefield und Forza Motorsport. Diesen Schritt verriet er selbst in seinem LinkedIn-Profil, wo er auch sagt, dass er Halo in aufregende neue Zeiten führt:

"In einer äußerst turbulenten Branche ist es schwer, den Beginn von etwas Neuem zu feiern - aber ich bin unglaublich stolz darauf, als Studio Art Director zu 343 Industries zu kommen.

Dies war der Höhepunkt von über einem Jahrzehnt Arbeit, Lernen und Wachstum als Art Director und ich könnte nicht aufgeregter sein über die Möglichkeit, Halo in eine sehr aufregende neue Ära zu führen."

Die Halo-Community diskutiert bereits über diesen letzten Satz, aber vor ein paar Monaten gab es ein Gerücht, das besagte, dass 343 Industries derzeit ein neues Halo entwickelt, das die Unreal Engine 5 anstelle der hauseigenen Slipspace Engine verwendet. Wir wissen zwar nicht, ob diese " sehr aufregende neue Ära" etwas mit diesem Projekt zu tun hat, aber es scheint ziemlich plausibel zu sein.