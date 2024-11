Neue Xbox-KI-Tools haben in nur sechs Monaten über 19 Millionen toxische Teile online blockiert

HQ

Leider ist die Tatsache nichts Neues, dass Online-Missbrauch, oft mit sowohl rassistischen als auch sexistischen Elementen, viel zu häufig vorkommt. Vor relativ kurzer Zeit hat Microsoft neue KI-Tools auf den Markt gebracht, um hier Abhilfe zu schaffen.

Die Idee ist, dass dies zur "Erkennung und Verhinderung von unerwünschtem Verhalten auf der Plattform verwendet wird, um letztendlich sicherzustellen, dass wir weiterhin die Bedürfnisse unserer wachsenden Gaming-Community ausbalancieren und erfüllen".

Und anscheinend ist es auch nötig. Microsoft hat nun (via Xbox Wire) seinen fünften Transparenzbericht veröffentlicht und schreibt, dass allein in den ersten sechs Monaten dank der KI-Tools "insgesamt 19 Millionen Inhalte, die gegen die Xbox-Gemeinschaftsstandards verstoßen, daran gehindert wurden, die Spieler über Text, Bild und Video zu erreichen".

Der Bericht enthüllt auch einige andere, eher beunruhigende Daten, die zeigen, wie schlimm die Dinge online in vielen Bereichen sind, einschließlich Drohungen, Beleidigungen, Betrug und Spam. Nichtsdestotrotz gibt Microsoft an, dass KI nicht alles löst und "die Meldung von Spielern weiterhin eine kritische Komponente in unserem Sicherheitsansatz ist", also melden Sie bitte weiterhin, wenn Sie Verstöße von Personen sehen oder hören, denen es offensichtlich an menschlichem Anstand mangelt.