Neue Wicked Filmpuppen verlinken versehentlich auf eine Website für Erwachsene

HQ

Es gab etwas, das wir nur als absoluten Fauxpas in der Produktionsstätte bezeichnen können, als die Verpackung für die neuen Mattel x Wicked Puppen hergestellt wurde. Im Inneren der Verpackung ist alles in Ordnung, einschließlich der Puppe, aber wenn man einen Blick auf die Rückseite wirft, sieht man eine Webdomain, in der es um alles andere geht als um die musikalische Adaption.

Wie online entdeckt (und von Culture Crave gepostet) wurde das www. Wicked.com Seite, auf die die Puppenverpackung verlinkt, ist nicht die beabsichtigte Domain. Die URL verlinkt auf eine sehr erwachsene Seite, was zu einem Aufruhr von Eltern geführt hat, die die Puppen gekauft haben. Glücklicherweise gibt es vorher eine Sperre, die vorschreibt, dass Benutzer mindestens 18 Jahre alt sein müssen, bevor sie eintreten können.

Die tatsächliche URL soll Wickedmovie sein, die hoffentlich auf der Verpackung für neue Puppen gedruckt wird, um später einige sehr unangenehme Gespräche zwischen Eltern und Kindern zu vermeiden.

Werbung: