Neue Vorschriften in China verbieten KI-Begleiter für Minderjährige

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Neue in China eingeführte Vorschriften werden Technologieunternehmen daran hindern, Minderjährigen KI-Partner anzubieten, in der Hoffnung, mehr reale Beziehungen und weniger Abhängigkeit von virtuellen Begleitungen zu fördern. Die neuen Gesetze werden auch KI-Beziehungen in größerem Umfang einschränken.

Laut ABC News Australia verlangen diese Vorschriften von Plattformen, die Nutzung von Chatbots zu begrenzen und zu verhindern, dass Chatbots emotionale Abhängigkeit fördern. Sie sind außerdem verpflichtet, einzugreifen, wenn ein Nutzer emotionalen Stress zeigt. Laut dem KI-Politikexperten Matt Sheehan vom Think Tank Carnegie Endowment for International Peace werden diese neuen Gesetze die chinesischen Bürger hoffentlich zu mehr realen Engagements bewegen.

"Ihre Hauptsorgen sind, dass diese KI-Begleiter, KI-Chatbots, zu denen Menschen emotionale Beziehungen aufbauen, allerlei potenziell negative soziale Auswirkungen haben und dass Menschen süchtig nach ihnen werden." sagte Sheehan.

Millionen von Social-Media-Nutzern haben gegen die Gesetze protestiert, da sie kurz davor stehen, ihre Begleiter zu verlieren. Nutzer, die Freunde, KI-Bots verstorbener Verwandter oder emotionale Partner erstellt haben, sagen, sie hätten wichtige Stützen in ihrem Leben verloren. Die meisten glauben nicht, dass diese KI-Beziehungen auf Kosten menschlicher Interaktion gehen, aber die chinesische Regierung würde dem eindeutig widersprechen.