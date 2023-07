Neue Version von Schneewittchen, die dafür kritisiert wird, die sieben Zwerge durch magische Kreaturen unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Geschlechts zu ersetzen

HQ

Die Remakes der klassischen Disney-Filme haben der Maus enorm viel Geld eingebracht, daher ist es nicht verwunderlich, dass sie den gleichen Weg weitergehen. Und als nächstes kommt, wie einige von euch vielleicht wissen, Schneewittchen, eine Produktion, die schon früh kritisiert wurde und nun, nachdem ein paar Bilder online durchgesickert sind, von verschiedenen Kritikern und Zeitungen verbal verprügelt wurde.

Fotos von den Dreharbeiten, die in England, insbesondere in Bedforshire, stattfanden, zeigen die sieben Zwerge und Schneewittchen, wie sie durch ein Feld gehen. Was viele aber schnell merkten, war, dass nur eine der sieben Personen klein war. Der Rest ist eine Mischung aus allen Höhen, Breiten, Hautfarben und Geschlechtern - im Gegensatz zur Geschichte des klassischen Märchens, und die Reaktionen im Internet waren unmittelbar.

Nutzer auf (unter anderem) Twitter haben dem Film nun den Spitznamen "Schneewittchen und die sieben Diversity-Hires" gegeben, während andere sagen: "Sieht so aus, als ob die Woke sich nicht viel um Zwerge kümmern. Und... sie haben jetzt ein Zwergmädchen"

Aber die Änderungen hören nicht bei der Besetzung auf, es wurde auch bekannt gegeben, dass der Film keinen Prinzen zeigen wird, der Schneewittchen zu Hilfe kommt. Stattdessen konzentriert sich der Film auf seine Träume, eine starke Führungspersönlichkeit zu werden.

Zuvor hatte auch Game of Thrones-Star Peter Dinklage, von dem wir alle wissen, dass er selbst ein kleiner Mann ist, den Schneewittchen-Film kritisiert und der Schauspieler kommentierte:

"Du bist in gewisser Weise progressiv, aber dann machst du immer noch diese verdammt rückwärtsgewandte Geschichte über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben. Was zum Teufel machst du da, Mann? Habe ich nichts getan, um die Sache von meiner Seifenkiste aus voranzubringen? Ich glaube, ich bin nicht laut genug."

Disney hat offen zugegeben, dass es einen anderen Ansatz als das Märchen der Brüder Grimm gewählt und sich mit kleinen Leuten beraten hat, um sieben Charaktere anstelle von sieben Zwergen zu entwickeln.

Die Live-Action-Version von Schneewittchen wird im März nächsten Jahres veröffentlicht, wenn alles nach Plan läuft.

Was haltet ihr von diesen Änderungen?