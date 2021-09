Neue Version des Pokémon-Sammelkarten-Videospiels für mobile Geräte und PC geplant

Die Pokémon-Sammelkarten sind einer der klaren Gewinner der Corona-Pandemie, da sich viele gelangweilte Menschen neuerdings als Sammler herausstellen. The Pokémon Company möchte daran anknüpfen und kündigte diese Woche eine neue Version des bestehenden Spiels Pokémon Trading Card Game Online an, mit der Kartenspieler in einer digitalen Umgebung gegen Benutzer aus der ganzen Welt antreten können. Diese neue Entwicklungsform des Pokémon-TCG hat im Moment noch kein Erscheinungsdatum.

The Pokémon Company wird das Handy- und Browser-Spiel nacheinander in verschiedenen Teilen der Welt veröffentlichen, begonnen in Kanada. Zuerst ist eine offene Beta geplant, anschließend werden nach und nach weitere Funktionen verfügbar, bis der Titel irgendwann vollständig erhältlich ist. Bestehende Nutzer können ihre Karten importieren, indem sie sich mit den gleichen Account-Details anmelden. Bis Pokémon Trading Card Game Live erscheint, werden allerdings ausschließlich die Kartenerweiterungen Sonne und Mond - Lost Thunder aufwärts verfügbar sein. Mit der Veröffentlichung der neuen App wird das alte Pokémon Trading Card Game Online eingestellt.

Spieler, die ihre physischen Karten in diese "digitale Welt" von Pokémon mitnehmen möchten, müssen nur die Karten-Codes ihrer Sammlungen einscannen. Der Vorgang ist nicht ideal, da man für doppelte Kopien Credits bekommt, die wiederum eingetauscht werden müssen, um andere Booster zu kaufen - tauschen könnt ihr in Pokémon Trading Card Game Live nämlich nicht. Die Anwendung wird kostenlos spielbar sein und sich über Mikrotransaktionen finanzieren.

Serebii zufolge plant The Pokémon Company gängige Live-Service-Fortschrittssysteme, wie einen Battle Pass mit täglichen Missionen. Eine Spielwährung sind Münzen, die ihr wiederum in Anpassungsobjekte für den eigenen Avatar, Gesten, neue Lootboxen, Kartenhüllen und mehr investieren werdet. Außerdem wird es etwas namens Kristalle geben, mit denen man den Battle Pass in einen Premium Battle Pass umwandeln, Promokarten, spezielle Bundles und Booster-Pakete nachkaufen kann. Zu den Preisen gibt es aktuell noch keine Informationen.

Quelle: The Pokémon Company, Nintendo Life.