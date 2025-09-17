Neue und alte Zombies-Gangs prallen in der neuesten Filmsequenz von Call of Duty: Black Ops 7 aufeinander

HQ

Nachdem die Handlung des Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops 6 nun abgeschlossen ist, richten sich alle Augen auf Black Ops 7 und darauf, wie sich die Ereignisse nach dem Kampf auf dem Dach der Janus Towers weiterentwickeln werden. Wir werden es zwar erst am 14. November wissen, wenn das Spiel vollständig veröffentlicht wird, aber es wurde ein Cinematic-Trailer für den Modus veröffentlicht, der enthüllt, dass er eine erweiterte Liste bieten wird und dass sich das Team einem neuen und furchterregenden Bösen stellen muss.

Insgesamt können wir davon ausgehen, dass das Black Ops 6 -Team von Grigori Weaver, Dr. Elizabeth Grey, Major Mackenzie "Mac" Carver und Maya Aguinaldo zurückkehren wird, aber jetzt werden sie von den berühmten Favoriten Tank Dempsey, Takeo Masaki, Nikolai Belinski und Dr. Edward Richtofen unterstützt.

Was die Story betrifft, so erfahren wir, dass die Ereignisse in Janus Towers dazu geführt haben, dass die Bande in die Dark Aether gezogen wurde, wo sie nun gefangen und der Gnade eines neuen Totem-tragenden Cowboys ausgeliefert sind, der die Seelen der acht Charaktere aus ihren Körpern zu saugen scheint. Dies scheint eine Handlung in Gang zu setzen, in der sie den Cowboy finden und konfrontieren müssen, um ihre Menschlichkeit zurückzugewinnen.

Das ist alles, was wir daraus gefolgert haben, denn uns wurde gesagt, dass wir bereits nächste Woche mehr und spezifischere Informationen erwarten können, wenn ein weiterer Call of Duty-Blog veröffentlicht wird und die Details zu "umfangreichem Gameplay, Systemen, Gegnern und Feature-Inhalten, die direkt vom Treyarch Zombies-Team in Black Ops 7 kommen" enthält!

Schaut euch trotzdem den Trailer unten an und macht euch selbst ein Bild davon.