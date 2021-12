Neue und alte Spieler erhalten Weihnachtsüberraschung in Overwatch

HQ

Wer Overwatch zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekauft haben sollte, der darf den Helden-Shooter von Blizzard bis zum 2. Januar spielen, ohne dafür zu zahlen. Auf Playstation- und Xbox-Konsolen müsst ihr zwar die kostenpflichtigen Online-Dienstleistungen nutzen, die Anwendung selbst lässt sich im Zeitraum aber kostenlos starten. Nintendo-Switch-Nutzer werden vond er Aktion leider ausgeschlossen, doch PC-Spieler dürfen über den Battle.net-Client gratis mitspielen.

Noch bis zum 6. Januar unterhält Overwatch übrigens das In-Game-Event "Winter Wunderland 2021", das weihnachtliche Inhalte in das Online-Game einfügt. Wer in der Woche 27 Matches absolviert, erhält verschiedene optische Anpassungsoptionen. Da das Event drei Wochen lang läuft, habt ihr bis zum Neujahr also einiges zu tun. Im Shop warten zudem neue Winter-Skins auf euch und es gibt vier temporäre Spielmodi, die ihr ausprobieren dürft:



Frosttau-Eliminierung: Zwei Teams à vier Spieler kämpfen um die Vorherrschaft. Schaltet ihr Feinde aus, gefrieren sie zu Eis, bis sie von ihren Teammitgliedern befreit werden. Sind alle Spieler einer Mannschaft eingefroren, gewinnt das andere Team.

Meis Schneeballschlacht: Zwölf Teilnehmer veranstalten in diesem Spielmodi eine Schneeballschlacht. Es gibt zwei Teams und alle wählen Mei, die mit einem einzigen Schneeball einen Feind einfrieren kann.

Schneeball-Deathmatch: Acht Spieler werfen sich mit Schneebällen ab. Ihr müsst nicht so häufig nachladen, wie in Meis Schneeballschlacht, da ihr drei Geschosse in der Hand halten könnt.

Yetijagd: Fünf Spieler versuchen im Team gemeinsam, einen mächtigen, von einem anderen Spieler kontrollierten Jeti zu erlegen.



