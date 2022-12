Neue Umfrage enthüllt die am häufigsten nachgefragte Videospiel-Anime-Adaption

HQ

Eine neue Umfrage der japanischen Publikation Anime! Anime! fragt die Spieler, welchen Titel oder welches Franchise sie gerne in einem Anime adaptiert sehen würden, wobei Splatoon die beliebteste Antwort ist. Die am zweithäufigsten nachgefragte Anime-Adaption war für Xenoblade Chronicles, dicht gefolgt von The Legend of Zelda.

Wie von GoNintendo berichtet, enthalten die Top-10-Spiele in der Umfrage einige Nintendo-Franchises, aber es gibt auch andere Spiele, die für einige interessante Anime-Adaptionen sorgen würden, darunter Minecraft und Undertale.

Anime-Adaptionen von Videospielen sind in den letzten Jahren ziemlich häufig aufgetaucht, wobei einige wie Cyberpunk: Edgerunners viel Lob erhalten. Wenn wir irgendwann in der Zukunft einen Splatoon-Anime sehen würden, wird er wahrscheinlich eine andere Erfahrung bieten als die gewalttätigeren Gaming-Anime-Adaptionen da draußen.

Welches Spiel sollte deiner Meinung nach als nächstes in einen Anime verwandelt werden? Schauen Sie sich die vollständige Top-10-Liste aus dem Anime an! Anime! Umfrage unten: