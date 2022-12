Neue Transformatoren reaktivieren Bilder erscheinen online

HQ

Transformers Reactivate, das Anfang des Monats bei den Game Awards angekündigt wurde, ist ein kommendes Actionspiel mit den ikonischen Robotern in Verkleidung. Abgesehen von der Tatsache, dass es bis zu vier Spieler erlaubt, ist nicht viel über Transformers Reactivate bekannt.

Jetzt gibt es technisch gesehen einen ersten Blick online dank einiger entdeckter In-Game-Screenshots von etwas, das wie ein Test-Build oder frühes Alpha-Material aus dem Spiel aussieht. Wie von TheGamer berichtet, stammen diese Screenshots aus der Zeit, als Transformers Reactivate als Transformers Rise bekannt war und von Certain Affinity bearbeitet wurde.

Jetzt ist das Spiel zu Splash Damage übergegangen, was bedeutet, dass viele der in den Screenshots gezeigten Funktionen geändert werden können. Es gibt jedoch einige interessante Details aus diesen Screenshots zu beachten, einschließlich dessen, was Decepticons und Autobots zu sein scheint, die zusammenarbeiten.

Hoffentlich werden wir bald mehr von Transformers Reactivate sehen und wissen, wie viel von dem neuen Spiel in diesen alten Bildern steckt.