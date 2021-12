Neue Trailer feiern das Ende und den Neuanfang von Fortnite (Kapitel 3)

HQ

Am Wochenende begann ein neues Kapitel in Fortnite. Epic Games' Battle-Royale-Titel war nach einem Live-Event einige Stunden lang nicht verfügbar, während die Entwickler die neuen Inhalte aufspielten. Die Updates sind inzwischen live und Spieler dürfen das bekannte Actionspiel auf einer frischen Karte spielen. Kostenpflichtige Fortschrittssysteme locken mit kosmetischen Anpassungsoptionen (einschließlich Spider-Man) und neuen Herausforderungen. Spielmechanisch hat sich wenig geändert, aber der Titel läuft nun auf der Unreal Engine 5 (statt der UE4). Was euch erwartet, verraten euch die folgenden Videos:

