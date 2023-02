Neue The Lord of the Rings Filme kommen

HQ

Mit der zunehmenden Anzahl von The Lord of the Rings-Inhalten, die in den letzten Jahren im Spiele- und TV-Bereich veröffentlicht wurden, wussten wir alle, dass so etwas wie die heutigen Nachrichten irgendwann auf dem Weg war.

Weil Variety berichtet hat, dass die Produktionsfirma während eines Warner Bros. Discovery-Gewinnanrufs angekündigt hat, dass sie einen Vertrag mit Middle-Earth Enterprises abgeschlossen hat, um "mehrere" neue The Lord of the Rings-Filme zu machen.

Die Projekte werden von New Line Cinema geleitet, und was sie betrifft, so wird uns nur gesagt, dass es sich um weitere Adaptionen der Werke von J.R.R. Tolkien handeln wird.

Was feinere Details wie Veröffentlichungsdaten, Casting, Handlung, Regisseure usw. betrifft, wurde noch nichts davon in Angriff genommen, was bedeutet, dass wir nur den Atem anhalten und auf weitere Informationen über die Filme warten müssen.

Was jedoch hinzugefügt wurde, ist, dass Peter Jackson und diejenigen, die an den preisgekrönten Blockbustern beteiligt sind, die in den frühen 2000er Jahren erschienen sind, "bei jedem Schritt des Weges" auf dem Laufenden gehalten werden.