Der neue Supergirl Trailer bietet eine bessere Lobo-Präsentation und einen Superman-Cameo-Auftritt

HQ

In nur drei Wochen fahren wir mit einem absurd großen Eimer Popcorn und einer Limonade in coole Kinos, um zu sehen, wie Milly Alcock und Jason Momoa als Supergirl bzw. Lobo abschneiden.

Jetzt haben DC und Warner angekündigt, dass der Ticketverkauf offiziell in vollem Gange ist – und das tun sie mit einem neuen Trailer. Hier bekommen wir einen viel besseren Blick auf Lobo, und Superman selbst hat einen kurzen Auftritt (genau wie Supergirl im letzten Jahr in Superman auftauchte).

Der 26. Juni ist der Eröffnungstag. Schaut euch jetzt den Trailer an, er sieht wirklich spannend aus, wir versprechen es.